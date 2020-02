Guardia Sanframondi, giovane positivo al primo tampone. Bufera social per l’idendità rivelata

Primo “caso sospetto” di Coronavirus nel Sannio. Appartiene al 22enne militare di Guardia Sanframondi che da ieri si trovava in isolamento dopo la notizia della positività della 24enne di Caserta con la quale aveva intrapreso il viaggio da Milano alla Campania. Stamattina il giovane sannita ha effettuato il tampone e nel pomeriggio è la Protezione Civile della Regione, riunita con la propria task ad annunciare il risultato. Tampone positivo e spedito a Roma all’Istituto Sanitario di Sanità per le controanalisi. E’ bene ribadire, infatti, che si può parlare di positività acclarata solo dopo il responso dal nosocomio capitolino. Raggiunto telefonicamente il sindaco di Guardia Sanframondi, Floriana Panza fa sapere che ora verranno seguiti i protocolli ministeriali

Il ragazzo sta bene dice il primo cittadino sannita e non si è mosso da casa dove si trova insieme ai suoi familiari in quarantena. Nei prossimi giorni verrà valutato se effettuare il tampone anche per loro. Ma, se il primo cittadino di Guardia Sanframondi fa il possibile per mantenere il riserbo sull’identità del giovane per lecite questione di privacy sul web si scatena la bufera nei confronti del sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo che sul proprio profilo facebook ha pubblicato un documento dell’Asl dove sono riportate le generalità complete del ragazzo, compresi gli spostamenti a Telese Terme e San San Salvatore Telesino. Molti hanno accusato il primo cittadino sannita di aver violato le norme sulla privacy, ma nonostante ciò, con un secondo post sul social network Maturo ha prontamente risposto: “Per me la salute pubblica e’ più importante della privacy”.

segue video