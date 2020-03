Benevento| Coronavirus, lo sport in casa per combattere l’ansia. A Labtv i consigli dello specialista De Ianni

Ormai è risaputo..fare attività all’aperto dopo la chiusura di palestre non è consigliabile per combattere al piu’ presto il contagio da Coronavirus per uscirne vivi e immuni. A dirlo a squarciagola da diverse settimane il governatore della Campania De Luca che da sempre è contro questo tipo di attività, lo ha ribadito il sindaco di Benevento definendo i cittadini ” tutti maratoneti ai tempi del virus”, lo hanno detto anche i giudici del Tar confermando le ordinanze adottate dalla Regione Campania in materia di salute pubblica. Insomma è tempo di restare tra le mura domestiche, non ci sono piu’ scuse, bisogna uscire solo in casi di necessità. In alcune regioni d’Italia, la Sicilia ad esempio, per frenare i contagi la Regione ha deciso di vietare ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.

Sui social gli appelli sono innumunerevoli, nonostante circoli via facebook una foto dei Navigli a Milano zeppa di podisti e ciclisti. Anche a Benevento negli scorsi giorni diversi cittadini, complice le giornate primaverili, sono scesi in strada per una corsa all’aperto,nonstante i numerosi controlli della Municipale.

Ma il divieto di muoversi in casa non esiste ancora, e allora perchè non attrezzarsi in una stanza della casa o in un giardino privato per praticare attività sportiva? A Labtv è intervenuto in videochiamata un personal trainer nonchè specialista del movimento della città di Benevento Mario De Ianni, che ha voluto dare dei consigli ai cittadini costretti in casa per una giusta causa.

