Covid-19, De Luca: “Campania con il più basso tasso di mortalità. Abbiamo salvato la nostra Regione”

Nuovo appuntamento streaming con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Non tutti hanno capito che nulla sarà come prima, finchè non avremo messo in produzione efficace. Per quanto riguarda la Regione noi abbiamo registrato un tasso di decessi tra i più i bassi d’Italia. Noi abbiamo salvato la Campania avendo assundo decisioni anche due settimane prima del Governo nazionale. Abbiamo una densità 430 abitanti ogni chilometro quadrato, a volte ancora di più. NOn era facile e scontato, ma noi l’abbiamo fatto. Con comportamenti rigorosi e scelti difficili e senso di responsabilità dei cittadini. In Italia c’è sempre qualcuno che prova a discriminare, ma abbiamo dimostrato di essere un modello di capacità organizzativa e concretezza. Se continueremo cosi la Regione sarà la prima ad uscire dal tunnel. Però dobbiamo stare attenti a molte cose: chi ha contratto la malattia ha visto la morte con gli occhi. Non è una cosa banale, fare i conti con la morte a volte anche atroce. Qualcosa straziante. Non stiamo di fronte a problemi banali e semplici, siamo di fronte a cose serie”

FASE 2. “La Fase 2 è già cominciata, ma non è quella che si aspettano i nostri cittadini. Chi era scomparso dalla scena pubblica, ora è ritornato e ci ha inondato di proposte. E’ stata riaperta anche la fabbrica dei “tweet”. Quello che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, un senso di responsabilità e coesione internazionale ora è scomparso. La Fase 2 ha fatto ritornare la politica politicante. Il dibattito che abbiamo visto sul MES, è stato un esempio sconcertante.

