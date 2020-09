Benevento| Confsal: è danno erariale mancata pubblicazione e trasperenza degli atti pubbliciUBBLICI    SUL   SITO    ISTITUZIONALE    DELLA    PUBBLICA    AMMINISTRAZIONE

29 Settembre 2020 | by Enzo Colarusso

Attualità

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta, che i Dirigenti compreso il Segretario Comunale Anticorruzione negli Enti Locali, così come in TUTTE le Pubbliche Amministrazioni, sono diretti responsabili per danni erariali sia all’Ente che all’Erario, della mancata pubblicazione e trasparenza degli atti amministrativi-contabili e tecnici sul sito “Amministrazione Trasparente”. Difatti, con Sentenza n. 5 del 12 gennaio 2018, della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Toscana e n. 185 del 05 marzo 2018 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Puglia, hanno condannato dei Dirigenti per danno all’Erario e all’Ente, per un defici di informazione e trasparenza nel merito di” mancata pubblicazione e trasparenza degli atti”. La Procura contabile, prende le mosse dalla Legge n. 190/2014 di stabilità e dell’art. 46, comma 1, e art. 53, comma 1 lett. B, del Decreto Legislativo n. 33/2013 Anticorruzione. La CONFSAL Funzioni Locali, rammenta che secondo l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i., la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare TUTTI gli atti prodotti e detenuti sul proprio sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata : “Trasparenza, Valutazione e Merito”, secondo anche come prescritto dalla Legge n. 190/2012 e i Decreti Legislativi attuativi n. 33/2013; n. 39/2013 e n. 97/2016 ANTICORRUZIONE e Direttive ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione!). La CONFSAL Funzioni Locali, come sempre, sarà molto attenta a queste gravi irregolarità di mancata “Trasparenza e Pubblicazione” degli atti amministrativi-contabili e tecnici nelle pubbliche amministrazioni, pronta a segnalare e denunciare sia all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che alla Corte dei Conti, le inadempienze amministrative, che si dovessero riscontrare sul territorio negli Enti Locali, a carico dei diretti responsabili . LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI RIBADISCE CHE L’OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI PRODOTTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ UN DIRITTO DEI CITTADINI E DOVERE DEI DIRIGENTI PUBBLICI PER IL CONTROLLO DELLA LEGALITA’ E DELLA DEMOCRAZIA.!

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia