Medico di base a Puglianello, il sindaco Rubano: “Battaglia vinta, la Regione ha approvato la graduatoria provvisoria”

Tanto tuonò che piovve. Finalmente, dopo aver formulato ripetute istanze al riguardo, Puglianello nel giro di qualche settimana, al massimo un mese e mezzo, tornerà ad avere il medico di base. E’ stata difatti pubblicata sul Burc, il bollettino ufficiale della Regione Campania del 24 novembre 2020, la graduatoria provvisoria per l’assistenza primaria (Allegato D). Tra circa 15 giorni verrà pubblicata quella definitiva. Entro il 21 dicembre verranno assegnate le destinazioni per trasferimento, e se qualcuno tra i medici in graduatoria dovesse optare per Puglianello, la questione verrebbe risolta anche in anticipo. Altrimenti bisognerà aspettare il 10 gennaio 2021 per l’assegnazione delle destinazioni. “Il polverone politico ed istituzionale che abbiamo sollevato in queste ultime settimane – sottolinea il sindaco Francesco Maria Rubano – ha dato i suoi frutti. Con una Regione così napolicentrica e salernocentrica per noi delle aree interne risulta quasi impossibile far sentire la nostra voce. Ma noi non smetteremo mai di alzare i toni perché solo in questo modo riusciamo a smuovere qualche coscienza. Nessuno potrà metterci il bavaglio impedendoci di batterci per il nostro territorio. Vorrei ringraziare anche il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Campania, Annarita Patriarca, per aver sostenuto la nostra azione volta a tutelare il diritto alla salute dei cittadini residenti nei comuni di Cerreto, Guardia Sanframondi, Solopaca, Paupisi e Puglianello, tutti territori afferenti al distretto sanitario di Telese, ad oggi sprovvisti di medico di base Ricordo a tutti che a Puglianello il medico di base è andato in pensione ad agosto del 2019 e che non è stato ancora sostituito. Pare che la nostra caparbietà sia stata premiata e che una volta per tutte abbiamo centrato l’obiettivo”.