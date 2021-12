Riunito il Consiglio comunale postfestivo, per altro già programmato, per discutere ed approvare il 27 punti all’ordine del giorno del 17 dicembre, debiti fuori bilancio, che non furono licenziati a causa della pregiudiziale tecnica sollevata dalla minoranza e accolta dal segretario generale e dalla presidenza del Consiglio comunale. Presenti in tutto una ventina di consiglieri, tra maggioranza e opposizione, altri sono collegati da remoto. La stampa non è presente in aula…per motivi di sicurezza. È ovviamente una boutade o forse l’ennesima dimostrazione di chiusura da parte di taluni che non gradiscono e mal sopportano la presenza dei giornalisti. Non si spiegherebbe altrimenti la scelta di adottare la presenza mista con i consiglieri dentro e l’informazione fuori, quei dieci in tutto fra operatori e giornalisti e il numero difetta per eccesso, che viene fatta passare per esigenza di sicurezza. O tempora, o mores…