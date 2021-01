Stasera alle ore 21 su LabTv nuovo importante appuntamento con la trasmissione Freesport. Diretta con Salvatore Bagni

Andrà in onda stasera a partire dalle ore 21 sulle frequenze del canale del digitale terrestre 625 di LabTv emittente a diffusione regionale, nuovo atteso appuntamento con la seguitissima trasmissione Freesport condotta ed ideata da Antonio Martone. Freesport è la trasmissione ufficiale dei tifosi giallorossi, meglio definita come la trasmissione della gente, dei sanniti e per i sanniti dove si racconta di calcio. Come sempre saranno tantissimi gli argomenti in scaletta nonostante la sosta del campionato di serie A. Si partirà dall’approfondimento sul match contro la capolista Milan, sul momento attuale della squadra giallorossa, con immagini, curiosità e statistiche, per poi proseguire su altre tematiche di grande attualità in chiave giallorossa e del campionato di serie A, soprattutto riguardanti il mercato. Spazio anche ad altre questioni ed alla discussione veramente libera in studio dove interagiranno anche gli spettatori. Non mancheranno le rubriche di successo, le foto e le curiosità dei tifosi nell’angolo bazar di Freesport e soprattutto “I 6 minuti di Pedro Mariani”, spazio sempre molto atteso. Suggestiva e molto attesa la diretta telefonica di questa settimana con l’ex azzurro Salvatore Bagni. Nello studio con il conduttore i giornalisti Domenico Passaro e Gianluca Napolitano. La trasmissione si svolgerà nel rispetto delle normative e restrizioni per combattere il Covid-19 per combattere le quali nello studio sono evitati assembramenti e contatti ravvicinati.

I tifosi potranno intervenire da casa telefonando allo 0824337186 oppure inviare messaggi whatsapp o sms ai numeri 3791482284 oppure 3440465747. E’ possibile inviare messaggi anche da prima dell’inizio della trasmissione. Vi ricordiamo che Freesport potrete seguirlo in diretta anche da tutto il mondo in streaming andando sul sito www.labtv.net oppure attraverso facebook. A tal proposito, vi invitiamo a condividere.

Anche per questa seconda stagione la formazione degli sponsor è particolarmente nutrita a conferma del seguito e della valenza commerciale del messaggio pubblicitario di Freesport. House System di Nascenzio Iannace, Progetto Auto di Guido Sparandeo, Ceima di Carlo D’Aniello, Agenzia Immobiliare Duomo di Mirko Travaglione e Antonio Carbone, Sannio Disinfestazioni, Edilflex tendaggi e arredo srl di Enza Cavuoto, Detalat di Maurizio e Luca De Tata, Bar Tabacchi Fratelli Collarile degli sportivissimi Antonio, Vincenzo e Francesco Collarile, Fondazione Caporaso, Consulsat, Allianz Assicurazioni, Spazio Conad e Strega da Buonvento, Supermercati Sigma e Sannio Manutenzioni srls impresa edile di Tonino Simiele. Una citazione va al direttore dell’emittente Antonella Oliviero ed alla qualificata squadra di tecnici con in testa il regista Alessandro Caporaso, Matteo La Peccerella, Giulio Amoriello, Veronica Zeoli, Ciro Merlino e Carmine Limata.