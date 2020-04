Covid-19, lieve incremento dei positivi nel Sannio: 144. Sei nuovi positivi, ma anche un guarito

Tornano a crescere i casi di Coronavirus nel Sannio. L’ultimo bollettino dell’Asl fa registrare un aumento di sei nuovi positivi: quattro nel comune di Paolisi, come già annunciato ieri dal sindaco Maietta, uno a Benevento e l’altro a Vitulano. Anche in questo caso a darne notizia, prima del report ufficiale, è stato il sindaco Raffaele Scarinzi attraverso un post su facebook. “L’interessato è già in isolamento volontario dal 5 marzo e non presenta da tempo più sintomi – si legge nel post – L’intero nucleo familiare osserverà le misure di cautela prescritte. Per fortuna il virus ha incontrato finora da noi persone forti. Manteniamo alta la guardia e presto ne usciremo.” cosi il sindaco che ha rassicurato i suoi concittadini. Il nuovo caso di Vitulano, il secondo nella cittadina, si aggiunge al folto numero di pazienti positivi al covid in assistenza domiciliare. Ora sono ben 89 le persone che si trovano presso la propria abitazione, 24 invece si trovano al San Pio di Benevento e 29, invece, sono ricoverati in altre strutture. Numeri che sommati danno un totale di 144 persone attualmente positive al virus. Va registrato, però, un aumento anche dei guariti, ora sono 7, una persona in più rispetto a ieri. Dal San Pio invece è stato dimesso un caso sospetto, mentre resta invariato il numero dei pazienti ricoverati: 28, di cui 24 residenti nella provincia di Benevento. Rimanenedo in tema di numeri ieri sono stati 64 i casi positivi in Campania su un totale di 2.401 tamponi. Il dato complessivo dei casi in campania è di 3.951

ELENCO AGGIORNATO —http://www.aslbenevento1.it/modules/IndyNews/upload/Situazione%2017%20Aprile%20.pdf