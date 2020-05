Cervinara| Lite tra vicini, accoltellato 60enne: è in codice rosso al Rummo

Una discussione per futili motivi, forse una banale questione di vicinato, e un pregiudicato di 60 anni e’ finito in ospedale con una profonda ferita all’addome. L’uomo e’ in prognosi riservata all’ospedale Rummo di Benevento.

E’ accaduto nel pomeriggio a Cervinara. L’aggressore vive nello stesso parco di edilizia popolare, Parco San Vito, in via Variante. I due si sono affrontati prima verbalmente, poi sono passati allea mani e infine uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro contenente, per poi fuggire. Poco fa si e’ pero’ consegnato ai carabinieri che erano gia’ sulle sue tracce. Alla lite hanno infatti assistito diversi testimoni che hanno aiutato a identificare l’aggressore. Il 60enne e’ stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni sono gravi.