Bonea| Aggredisce il parroco, arrestato 48enne

Ha aggredito il parroco del paese, un suo collaboratore e infine i Carabinieri intervenuti sul posto. Alla fine per un 48enne di Bonea, già noto alle forze dell’ordine è scattato l arresto. L episodio è accaduto ieri sera a Bonea, dove l’uomo, già in passato protagonista di aggressioni, si sarebbe scagliato contro il parroco e un suo collaboratore intervenuto per difendere il sacerdote. Atti di violenza poi perpetrati nei confronti dei i Carabinieri della compagnia di Montesarchio arrivati sul posto.