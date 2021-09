Sale a 14 il numero dei ricoverati dell’area Covid dell’ospedale “San Pio” di Benevento. E’ quanto riporta il bollettino odierno dell’azienda ospedaliera sannita. Nelle ultime 24 ore tre i nuovi ingressi e una dimissione. La maggior parte dei ricoverati (11) è residente nel Sannio. Attualmente sono ricoverate 6 persone in terapia sub intensiva, 7 in malattie infettive e una nell’area isolamento covid del pronto soccorso.