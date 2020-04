“IL COORDINAMENTO TERRITORIALE FLP FUNZIONI LOCALI DI BENEVENTO E PROVINCIA, ancora una volta, ribadisce che ” lo smart working – lavoro agile a casa per i dipendenti pubblici è irrealizzabile e NON produttivo per le esigenze dei cittadini e per l’assunzione dei Giovani e Inoccupati .

I motivi che ci hanno indotto a chiarire in questo straordinario periodo buio che attraversa l’Italia con il COVID 19, che sino ad oggi, ha portato migliaia di vittime e contagiati al CORONAVIRUS, ove il Governo con molteplici decreti e direttive, per salvaguardare TUTTI i lavoratori pubblici e privati, ha applicato in via sperimentale lo “SMART WORKIN – LAVORO AGILE DA CASA CON PC nella Pubblica Amministrazione Statale e degli Enti Locali .

La FLP FUNZIONI LOCALI nel ritenere che in questo stato di emergenza straordinaria del COVID 19 a tutela della salute dei dipendenti pubblici e dei cittadini, tale procedura, si deve limitare solo per quei dipendenti pubblici abilitati.

Difatti, nessun CCNL e normativa legislativa vigente, possa obbligare i dipendenti pubblici ad essere utilizzati per lo “SMART WORKING – LAVORO AGILE DA CASA CON PC “

E’ vero che la tecnologia informatica e del digitale avrebbe già superato il tipo di lavoro nello snellire le procedure asfissianti della burocrazia esistente nella Pubblica Amministrazione, ma, è pur vero il contrario in quanto, lo “SMART WORKING – LAVORO AGILE DA CASA CON PC” comporterebbe un taglio netto del 50% dei posti da occupare dei Giovani ed Inoccupati, che si vedrebbero esclusi senza speranza dal mondo del lavoro .!

Inoltre, i dipendenti pubblici utilizzati e abilitati allo “SMART WORKING” presso le proprie abitazioni e/o domicilio, autorizzati dal proprio Ente di appartenenza, a Nostro avviso per i cittadini sarebbero “INVISIBILI” per la mancanza di contatto sia umano che di servizio per il disbrigo di pratiche amministrative e contabili comportando un danno alla stessa collettività .!

LA FLP FUNZIONI LOCALI CONTESTA TALE PROCEDURA DELLO “SMART WORKIN – LAVORO AGILE A CASA CON PC”, NON POTENDO IN FUTURO, SOSTITUIRE IL LAVORO ORDINARIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I SERVIZI PUBBLICI UTILI AL CITTADINO E L’INTERA COMUNITA’, A DANNO ANCHE DEI GIOVANI E INOCCUPATI TAGLIATI DAL MONDO DEL LAVORO .!

Il Coordinamento Territoriale FLP Funzioni Locali Benevento e provincia