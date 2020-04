“LA FLP FUNZIONI LOCALI DA PIENA SOLIDARIETA’ A TUTTI I CITTADINI E LAVORATORI E GIOVANI INOCCUPATI di Benevento e provincia e della Regione Campania, che affrontano una difficile e preoccupante EMERGENZA DEL COVID 19, portando dolore e disorientamento nella vita quotidiana compromettendo seriamente il mondo del lavoro e l’economia-finanziaria di famiglie e Giovani ed anziani .!

Il Governo con continue conferenze pubbliche su TV nazionali e regionali, sta informando la popolazione sulle proprie direttive di leggi e circolari che dettano le regole di comportamento e responsabilità a TUTTI i Cittadini per affrontare e prevenire i contagi da COVID 19, che purtroppo, è costato la vita a migliaia di persone.

Adesso siamo entrati nella c.d. fase 2 per il rallentamento di contagi e vittime da COVID 19 su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale, permettendo ad aziende e settori commerciali l’apertura temporanea e il rilancio dell’economia-finanziaria dell’ITALIA .!

LA FLP FUNZIONI LOCALI OSSERVA E NON CONDIVIDE che si sta addirittura usando metodi di controllo molto polizieschi e repressivi sulle persone appiedate, che tantissimi cittadini limitatamente e correttamente, escono da casa con mascherine e guanti per fare spesa e quant’altro utile alle minime e restrittive esigenze quotidiane della famiglia ,

E’ giusto che sia fatto un controllo molto rigido sugli spostamenti delle persone da parte delle forze dell’ordine, ma sarebbe anche giusto, che le preposte istituzioni nazionali e locali, metterebbero a disposizioni dei Cittadini TUTTI i servizi di emergenza portando a domicilio la spesa soprattutto per gli anziani, e quant’altro utile al fabbisogno della comunità, attivando servizi di volontariato etc…

LA FLP FUNZIONI LOCALI OSSERVA inoltre che le autocertificazioni sono atti dovuti responsabilizzando i Cittadini alle regole da rispettare emanate dal Governo e poi dai Presidenti delle Regioni, prevedendo sanzioni amministrative molto alte a partire da 280 euro ai 3000 euro, salvo sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci .

Come FLP FUNZIONI LOCALI ci poniamo dei seri dubbi soprattutto per quelle persone anziane che vivono di pensione e disoccupati NON riescono ad arrivare a fine mese, che incappano a pesanti sanzioni per aver violato le norme di prevenzione dettate da Leggi e direttive, come faranno a pagare in futuro queste sanzioni altissime.!

E’ GIUSTO CHE LEGGI E DIRETTIVE VANNO RISPETTATE PER TUTTI NESSUNO ESCLUSO .!

MA ANCHE GIUSTO CHE LE ISTITUZIONI RIESCONO A COMPRENDERE CHE IL MOMENTO E’ MOLTO DIFFICILE PER L’ITALIA SU QUESTA GRAVISSIMA EMERGENZA DA COVID 19 CHE HA COLPITO L’INTERA NAZIONE E IL MONDO DAL CORONAVIRUS E TUTTE LE POPOLAZIONI COINVOLTE DA CONTAGI E VITTIME .!

LA FLP FUNZIONI LOCALI ESPRIME PIENA SOLIDARIETA’ E VICINANZA A TUTTI I CITTADINI E GIOVANI ED ANZIANI SPERANDO CHE AL PIU’ PRESTO FINISCA QUESTA GRAVE EMERGENZA DA COVID 19 E CHE L’ITALIA RIESCA A RIPRENDERSI A PIU’ PRESTO DALLA CRISI ECONOMICA-FINANZIARIA .!

Il Coordinamento Territoriale FLP Funzioni Locali Benevento e provincia”.