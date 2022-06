Napoli| ‘L’Arcimboldo d’Oro Pizzeria’: premio per il pizzaiolo beneventano Luca Cillo

Ancora un successo per il pizzaiolo beneventano Luca Cillo che ha partecipato all’evento “L’Arcimboldo d’Oro Pizzeria” presso il Teatro MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. A sfidarsi a colpi di pizze pizzaioli provenienti dalla Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Piemonte, Liguria e Veneto, dalla Germania e Francia.

La statuina dorata L’Arcimboldo d’Oro, dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com , in occasione dei dieci anni della rivista L’Arcimboldo diretta da Angela Merolla, vuole essere un vero e proprio riconoscimento rilasciato ad una rosa di eccellenti professionisti del settore enogastronomico

Nell’entusiasmo del pubblico presente si sono conosciuti i nomi dei maestri pizzaioli premiati con L’Arcimboldo d’Oro, tutti in bianca divisa professionale a logo d’oro, realizzata dalla Goeldlin Collection, azienda sartoriale campana, dedita all’ abbigliamento professionale di qualità.

All’apertura del sipario, il benvenuto dell’ attore Angelo Iannelli che nelle vesti di Pulcinella, maschera napoletana della Commedia dell’Arte amante del buon cibo, ha esordito sulla pizza napoletana, con l’allegria e la tipica chiacchiera pulcinelliana.

Poi la conduttrice Edda Cioffi, volto noto della TV campana, ha accolto sul palco i maestri dell’arte bianca.

Angela Merolla, ideatrice e organizzatrice dell’evento ed Edda Cioffi, presentatrice e moderatrice della premiazione L’Arcimboldo d’Oro, per l’occasione hanno indossato gli abiti creati dallo stilista e couturier napoletano Gianni Cirillo, tratti dalla sua collezione Primavera/Estate 2022.

‘Fieri di essere stati selezionati tra 30 pizzaioli in tutta Italia e nel mondo per ricevere questo premio insieme a tanti colleghi professionisti e altri maestri della storia della pizza napoletana . Grazie. A chi crede in noi’, cosi il sannita Cillo sul proprio profilo facebook.