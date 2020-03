*Buona giornata . Oggi voglio che la città sia invisibile al virus , così come il virus e ‘ invisibile a noi . Non diamogli il vantaggio di farci vedere . Pertanto applico per la citta ‘L’ ordinanza più stringente della regione Campania che fa “ obbligo di restare a casa fino

Al 25 MARZO “ consentendo spostamenti solo in via eccezionale “.Cosi il sindaco Mastella su Facebook