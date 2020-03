Benevento| Coronavirus,corse autobus fino alle 21

Nuova ordinanza emessa dal comune di Benevento in tema di prevenzione del contagio da coronavirus.

Questa volta l’oggetto riguarda i trasporti pubblici: le corse degli autobus saranno sospese a partire dalle ore 21:00. Ecco l’ordinanza completa promulgata da Mastella:

ORDINANZA prot. 27124/2020 dei 13 MARZO 2020

IL SINDACO

Visti:

– Il D. L. n.6 del 23-2-2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

– Il DPCM I marzo 2020;

– Il DPCM 4 marzo 2020;

– Il DPCM 8 marzo 2020;

– Il DPCM 9 marzo 2020;

– Le Ordinanze del Presidente della GR Campania inerenti “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

– Il TUEL 167/2000;

Considerato che

– In particolare il DPCM del 9-3-2020 prevede: “è necessario evitare ogni

spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al

presente articolo, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità’

ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio

domicilio, abitazione o residenza”;

– è necessario, a tutela della salute pubblica, evitare il rischio di assembramenti di

persone che potrebbero risultare incontrollati ed evitare, quindi, l’ulteriore

diffondersi del COVID- 19 sul territorio comunale,

– l’Ordinanza del PGRC n. 14 al punto 2 prevede la rimodulazione del servizio

trasporto urbano;

ORDINA

a partire daIl’13 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 compreso

– il servizio di trasporto urbano termini con ultima corsa alle ore 21,00 di ogni giorno.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza si

procederà ulteriormente ai sensi dell’art. 650 c.p.

DISPONE

La pubblicazione della presente mediante affissione sul sito web del Comune e la

notifica a mezzo PEC alla Prefettura di Benevento, alla Questura, al Comando

Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale ai Dirigenti

competenti.