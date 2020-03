Ponte| Casa dell’acqua non funzionante, il Maggiore Mottola: “Basta polemiche”

“Cari pontesi, (mi rivolgo a qualche cittadino superficiale e voglio essere buono a considerarlo tale ), con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 vi preoccupate della casa dell’acqua che non funziona? Ma fatemi la cortesia di bere l’acqua che sgorga dai nostri rubinetti perché è buona e controllata”. Il Maggiore Giuseppe Mottola responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Ponte è alquanto furioso per le polemiche che in questi giorni girano in paese per il mal funzionamento della casa dell’acqua. Polemiche che Giuseppe Mottola rispedisce al mittente, o ai mittenti. “Voglio ricordare a tutti – continua Mottola – di rispettare i Dpcm del Governo centrale e le ordinanze della Regione Campania emanate proprio per la prevenzione e gestione della pandemia in atto. Andare alla casa dell’acqua è una trasgressione non una necessità. Ogni occasione è buona per polemizzare, anche in questo momento di emergenza. Pertanto – conclude Mottola – invito tutti a restare in casa perché insieme ce la faremo”.