La Federcaccia Campania dona 20.000,00 per la cura del Covid-19 al Centro Ricerche Fondazione Pascale

“La F.I.D.C. Campania, unitamente alle Sezioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno si unisce al coro di solidarietà che si sta manifestando in questo momento difficile del nostro paese volto a sostenere ed a far fronte alla carenza di strumentazione necessaria a contenere il flagello del Covid 19. Grati e riconoscenti verso coloro che sono in prima linea (medici, infermieri ed operatori sanitari) tutti impegnati a limitare i decessi e la diffusione del contagio, Federcaccia Campania con il supporto delle Sezioni Provinciali, ha deciso di donare nello spirito di solidarietà che sta caratterizzando tutta la Federazione Italiana della Caccia, la somma di € 20.000,00 a favore della Fondazione “Pascale” di Napoli nella persona del Prof. Paolo Ascierto e della sua equipe impegnata a realizzare la costituzione di laboratorio di ricerca in cui poter mappare geneticamente il Coronavirus, indagarne i processi di diffusione e le potenziali mutazioni, al fine di sviluppare cure e terapie sperimentali.