Anas, avanzano i lavori di manutenzione del viadotto “Calore” sulla strada statale 372 Telesina

Avanzano i lavori di manutenzione programmata di Anas (Gruppo FS Italiane) sul viadotto ‘Calore’, situato sulla strada statale 372 “Telesina” in provincia di Benevento, grazie all’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza previste in materia, per il contenimento del contagio da Covid-19. Le attività di manutenzione non hanno quindi subito alcuna interruzione significativa, grazie alla rapida riorganizzazione del cantiere da parte dell’impresa esecutrice Sicurbau S.r.l. di Torrecuso (BN), coordinata dalla Direzione Lavori di Anas. I lavori rientrano nell’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata sui principali cavalcavia delle strade statali in capo alla Struttura Territoriale Anas della Campania e fanno parte dell’appalto di manutenzione programmata sui viadotti della SS372 ‘Volturno I’ e ‘Calore’, per un investimento complessivo di circa 6 milioni e 400 mila euro. Le attività, la cui ultimazione è prevista per il febbraio 2021, prevedono interventi di ripristino corticale delle strutture, il rifacimento della pavimentazione stradale e dei giunti di dilatazione d’impalcato, previa impermeabilizzazione.

