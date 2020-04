25 Aprile, la memoria di San Martino V.C.

“Oggi 25 aprile, festa della liberazione nazionale dall’occupazione nazi-fascista, che aveva trasformato la nostra amata patria in una trincea tedesca, abbiamo reso omaggio, presso il cimitero comunale, alle tomba dei soldati polacchi, caduti durante le operazioni belliche alleate, e al giovane Enrico Cardone, trucidato, a soli 15 anni, “da una raffica di mitraglia della selvaggia barbaria” nazista. Abbiamo anche omaggiato, inoltre, un nostro concittadino illustre, Carlo del Balzo, a 112 anni dalla sua scomparsa (25 aprile 1908)

In questi giorni di sofferenza e di grande sacrificio per il popolo italiano, la resistenza ci ricorda il lungo, faticoso e tortuoso cammino per la conquista della libertà, della giustizia e della democrazia, che il fascismo negò nel lungo Ventennio, pagata con il prezzo della vita di tanti nostri connazionali. Siamo nati in un mondo libero, perché qualcuno ci ha resi liberi.

Dalla resistenza nacque quello che di più caro possiamo costudire per il futuro dei nostri figli: la nostra amata repubblica.

Rinasceremo come allora..”