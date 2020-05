Benevento| Covid, Mastella proroga chiusura scuole fino al 17

Mastella chiude le scuole fino al 17 maggio prossimo, poi si vedrà. Il sindaco ha firmato l’ordinanza, 40485/2020, che sancisce la decisione di prorogare il provvedimento in ossequio al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. “Visto il D.L. n. 19 dal 25/03/2020 art 3; VISTO il TUEL 167/2000; ORDINA – la sospensione di tutte le attività relative alle scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private fino al 17/05/2020, assicurando la gestione da remoto anche dell’attività amministrativa. DISPONE – che la presente ordinanza sia: pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento.it ; – inoltrata a mezzo PEC all’USP e notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; – comunicata: al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale; AVVERTE -che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia; -che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.