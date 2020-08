Benevento| Inaugurazione Centro ‘E’ Piu’ bello Insieme’ alla scuola del Rione Ferrovia i genitori: “da quando la San Pio X è diventata ex?’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Comitato Genitori Scuola San Pio X al Rione Ferrovia di Benevento dopo la notizia dell’inaugurazione prevista per domani sera del centro per disabili ‘E’ Piu’ Bello Insieme’:

“Apprendiamo dagli organi di stampa che domani, 6 agosto 2020, verrà inaugurato il Centro “E’ più bello insieme” presso l’ex scuola San Pio X. Ma da quando la struttura è diventata un’ex scuola? Noi genitori della Scuola San Pio X abbiamo ricevuto in data 9/06/2020 una lettera da Parte Della Provincia Religiosa delle Suore adoratrici del Sangue di Cristo che, viste le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19,la scuola avrebbe chiuso non potendo sostenere i costi di adeguamento alla nuova normativa scolastica. Da notare che soltanto ieri sono uscite le linee guida del Ministero sull’apertura delle scuole dell’Infanzia.

Dopo aver interessato le istituzione cittadine, dopo aver effettuato un Flash Mob nei pressi della scuola, la Legale Rappresentante Della Provincia Religiosa delle Suore adoratrici del Sangue di Cristo comunicava all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania la revoca la Chiusura. Tutto questo in data 19/07/2020. Da quel giorno ad oggi non abbiamo ricevuto notizie dalla Scuola. Fino a stamattina quando la San Pio X è diventata una ex Scuola.

Durante il periodo di lockdown, tutti i genitori hanno sostenuto la Scuola, continuando a pagare la retta scolastica (anche se in maniera ridotta). Uno sforzo delle famiglie per aiutare tutto il personale che lavorava presso la San Pio X. La lettera , che richiedeva uno sforzo economico alle famiglia si chiudeva così: “ in questo momento di difficoltà, lo sforzo richiesto a tutti noi è grande, ma non dobbiamo dimenticare che il futuro dei nostri figli dipende anche dal pluralismo educativo che allarga gli orizzonti e ci rende liberi”. Anche liberi di chiudere e lasciare a casa 45 bambini. E la storia continua a non fermarsi davanti a un portone.”