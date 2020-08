Benevento| Covid, DG Ferrante: ora siamo nella fase A, mai abbassare la guardia!

Sono scesi ad undici i positivi Covid nel territorio beneventano almeno fino ad ora: uno è del capoluogo, tre di Apollosa, tre tutti ospedalizzati di Torrecuso, due in terapia domiciliare, uno di Sant’Angelo a Cupolo, due di Moiano, uno ospedalizzato di San Giorgio la Molara. La comunicazione nella serata di lunedi delle 17.25 ‘parlava’ di un dimesso dapprima ricoverato al San Pio di Benevento, poi rilasciato. Si tratta di una anziana di 84 anni di San Giorgio la Molara ricoverata presso il nosocomio beneventano lo scorso 1° Agosto. Al nosocomio beneventano restano ad ora quattro gli ospedalizzati. ‘Non abbiamo mai abbassato la guardia e abbiamo messo a punto le varie fasi A B e C del virus. Ora siamo nella fase A con molta tranquillita” cosi il Dg Ferrante che a Labtv lancia un chiaro messaggio ai cittadini: mai abbassare la guardia.

Sul fronte dei rientri dall’estero invece cresce la mole di lavoro per gli addetti del dipartimento Prevenzione Asl di Benevento: sono saliti a 449 i rientri, nell’ultimo monitoraggio erano 316 le segnalazioni. In Campania invece sal 13 agosto, giorno successivo all’entrata in vigore dell’ordinanza regionale numero 68, ad oggi sono pervenute alle Asl regionali 9.596 segnalazioni di rientro e 4.113 telefonate di informazioni. Dalla giornata di ieri sono stati eseguiti 3.437 tamponi su persone rientrate dall’estero e 141 test sierologici.

segue servizio