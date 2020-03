Covid-19, Sandra Lonardo: bisogna sospendere pagamenti, Iva e canoni

“Sto partendo per Roma, soprattutto perché i colleghi del Nord, credo debbano restare a casa, e dobbiamo garantire i numeri per poter procedere nei lavori del Senato…

Vado perché faremo battaglia affinché vengano accolti gli emendamenti che presenteremo per essere vicino a tutto il mondo lavorativo ed imprenditoriale…noi stiamo vivendo un dramma nel dramma…il virus, e la crisi economica che si sta palesando ogni giorno di più.

Bisogna sospendere tutti i pagamenti, anche per le partite IVA, canoni e quant’altro… dare aiuti alle imprese tutte di ogni ordine, sostegno economico mai commercianti ristoratori, bar… artigiani, centri sportivi e benessere…la gente non ce la fa le imprese non ce la fanno.

Combatteremo per il Sud, per il Centro, per il Nord,

L’Italia é malata, aiutiamola a non farla diventare un ammalata terminale.

Preghiamo e sentiamoci tutti responsabili. Insieme ce la possiamo fare,”. Cosi Sandra Lonardo sul profilo facebook.