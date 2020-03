Coronavirus, De Luca: mi preoccupa la mancanza di sangue

“Il quadro e’ questo: ieri sera contavamo 147persone contagiate, quindi piu’ 9 rispetto al giorno prima, 2

persone guarite, 44 in terapia intensiva”. Lo ha dichiararo in diretta a ‘Barba&Capelli’su Radio Crc Vincenzo

De Luca, presidente della regione CAMPANIA. “L’avanzata del virus e’ con un aumento governabile. Sono migliaia le persone rientrate – continua – Ne abbiamo identificati 1700, adesso in quarantena domiciliare. Se dovessimo avere, tra queste persone rientrate, una percentuale di contagi, sarebbe un problema. Un’altra situazione preoccupante e’ quello dei medici, che mano mano si stanno contagiando: abbiamo 6 medici positivi

alla Federico II. La mancanza di sangue e’ una delle tematiche che piu’ mi preoccupa: abbiamo 7 bambini, oggi, in attesa di un trapianto di midollo. Ne approfitto per rivolgere un appello a donatori: che riprendano a donare sangue, non c’e’ nessun pericolo. Dal punto di vista dell’organizzazione, abbiamo avuto l’autorizzazione ad utilizzare altri due laboratori. Su questo dobbiamo essere estremante attenti e avere prudenza: ho notizie

che negli ultimi giorni ci son laboratori privati che fanno tamponi a pagamento ai cittadini che lo richiedono”.