Un gesto di solidarietà ai tempi del Coronavirus. Il consiglio Comunale di Arpaise devolve i gettoni di presenza alla lotta contro il Covid-19. Gli otto consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza hanno infatti deciso di destinare la somma – 15,34 euro per ogni singola seduta – al conto corrente comunale creato per la risoluzione di problematiche che si presenteranno in questo periodo emergenziale. La cifra – quasi mille euro – riguarda l’assise degli anni 2018, 2019 e 2020.