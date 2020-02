Treno deragliato, il comitato: “Classe politica assente e lontano dai nostri bisogni”

Attraverso un comunicato stampa il “Comitato Disagiati della Valle Caudina” esprime rabbia dopo l’ennesimo episodio verificatosi sulla tratta Benevento

Una classe politica sorda e grigia

Il Comitato Disagiati della Valla Caudina ribadisce, dopo il deragliamento del treno di ieri, in partenza dalla stazione di Napoli alle 13.34, ancora una volta, che la tratta Napoli- Benevento, via Cancello, forse non è del tutto sicura. Sono anni che il Comitato, tramite convegni e dibattiti, alla presenza di dirigenti EAV, cerca di sensibilizzare la classe politica sannita e gli amministratori locali, ma a tutt’oggi non è servito a nulla. Il Comitato si riserva di agire nelle sedi competenti affinché non si ripetano tali eventi, che possono sfociare in tragedia. Una linea ferroviaria creata agli inizi del 900 è in completo abbandono, lo si vede innanzitutto dalle stazioni ferroviarie e dalla tratta obsoleta. Il nostro obiettivo è quello che la linea ferroviaria possa passare da EAV a RFI, in quanto la gestione della società regionale è stata del tutto incapace.