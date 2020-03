In relazione alle situazioni di crisi del comparto produttivo della Campania , domani pomeriggio è previsto un incontro con tutte le categorie interessate. La Regione chiederà al Governo misure di sostegno mirate. Obiettivo è mettere a punto una piattaforma concreta di richieste e interventi dal sottoporre al Ministero dell’Economia per l’intero comparto dell’industria, commercio, artigianato e turismo”. È quanto si legge in una nota della giunta regionale della Campania