Coronavirus, montata davanti all’ospedale di Ariano Irpino la tenda pre-triage

I volontari della Protezione Civile di Bisaccia, su attivazione della Sala Operativa Regione Unificata della Protezione Civile della Regione Campania, sono stati impegnati questo pomeriggio presso il piazzale dell’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino per il montaggio della loro tenda pneumatica al fine di consentire l’allestimento, in via del tutto precauzionale, da parte della struttura sanitaria di uno spazio attrezzato per attività di pre-triage per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

I Volontari della Protezione Civile hanno installato una tenda pneumatica di ultima generazione in dotazione al Gruppo Comunale di Bisaccia, dotata di impianto elettrico, di illuminazione interna, inoltre è stato installato un riscaldatore/climatizzatore messo a disposizione direttamente dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Preziosa la collaborazione, per l’allestimento e montaggio della tenda, dei Volontari della Protezione Civile Flumerese appartenente al coordinamento Rete Campania 2020 e coordinati da Francesco Giacobbe. I Volontari di Bisaccia, nella persona del Coordinatore Giovanni Maggino, hanno dato tutte le istruzioni operative per la gestione della tenda al personale medico e infermieristico della struttura sanitaria di Ariano Irpino.