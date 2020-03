Ariano Irpino| Coronavirus, secondo caso in Irpinia: è l’altro paziente giunto al Pronto Soccorso del “Frangipane” senza passare per il pre-triage

Dopo quello della donna arriva anche il secondo caso di coronavirus in Irpinia. È risultato positivo al Covid-19 il primo tampone effettuato sull’uomo trasportato dal 118 presso il P.O. “Frangipane” di Ariano ieri mattina e poi trasferito all’AORN “Moscati” nel pomeriggio. Anche per il secondo caso probabile, si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha già attivato la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, sui contatti del probabile caso.

Ora si attende solo l’esito del test fatto nella giornata di oggi al marito della donna, che resta in isolamento sanitario domiciliare, al momento privo di sintomi.