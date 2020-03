Appello dei partiti: attenersi alle direttive del Governo

I responsabili provinciali di 5stelle, Fdi, FI, Lega, MDP,PD, SEL, unitamente diramano questo appello a tutti i cittadini sanniti:

Invitiamo i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle regole di comportamento dettate dalle autorità sanitarie e dal Governo. In particolare, oltre al decalogo ormai noto di norme igieniche e di relazione sociale, è assolutamente necessario che tutti rispettino le misure disposte dal Decreto del Consiglio dei Ministri in relazione agli spostamenti ed ai ricongiungimenti familiari, in particolare dalle “zone rosse”. Atti superficiali posti in essere da singoli cittadini possono rappresentare un pericolo letale anche per i propri cari e contribuire alla ulteriore diffusione del virus. L’unico modo per uscire dall’emergenza è rispettare con la massima scrupolosità le regole. La diffusione ulteriore del contagio rischia, inoltre, di mandare al collasso il sistema sanitario. Un sincero grazie a chi è in prima linea, medici, operatori sanitari tutti, volontari, protezione civile, a quanti in queste settimane, senza risparmio di energie, fronteggiano questa emergenza con la loro professione. E’ necessario che tutti, proprio tutti, comprendano che la situazione è molto seria e questo è il momento della responsabilità, verso se stessi, i propri familiari e verso la popolazione tutta. Insieme con responsabilità e rispetto verso il prossimo, seguendo diligentemente le indicazioni fornite dalle istituzioni e dalla scienza, riusciremo a superare questa emergenza sanitaria.