Avellino| Trasporti, l’Air riduce le corse nei giorni feriali anche per Napoli, Benevento e Caserta

L’Air Mobilità comunica di aver proceduto ad una ulteriore riduzione dei servizi. La rimodulazione in ottemperanza a quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania, al fine di far fronte alle ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

La riprogrammazione del Trasporto Pubblico è stata operata sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e tenuto conto dei servizi essenziali da garantire, con termine delle corse tra le 20:00 e le 21:30, fatta eccezione per le corse relative la zona industriale di Pomigliano d’Arco (ultimo turno alle 22:00).

A partire da domani, lunedì 16 marzo 2020, oltre la sospensione nei giorni festivi delle corse nell’area urbana di Avellino e della linea Avellino-Nola, saranno anche sospese nei giorni feriali le corse su altre quattordici direttrici, di cui sette rientranti nei servizi extraurbani dei bacini di Avellino e Flumeri con destinazioni finali Roma, Benevento, Campobasso, Fisciano, Senerchia e Afragola (Stazione); sei relative ai servizi extraurbani del bacino di Benevento e dirette verso il capoluogo sannita, Telese e Montesarchio. A queste si aggiunge lo stop alle corse Taurano-Pomigliano d’Arco (zona industriale).

Sempre nei giorni feriali sono state riprogrammate le corse sulle tratte urbane Avellino-Atripalda e Avellino-Mercogliano, che saranno garantite ogni 30 minuti.

Ridotti, inoltre, i seguenti servizi in partenza da Avellino (piazzale degli Irpini) e diretti a:

Napoli (Terminal Bus), con prima corsa di andata alle 04:30 e ultima 20:30; ritorno: prima corsa 05:40, ultima 21:30);

con prima corsa di andata alle 04:30 e ultima 20:30; ritorno: prima corsa 05:40, ultima 21:30); Nola (capolinea via Napolitano), collegamenti assicurati ogni ora (andata: prima corsa 05:20, ultima 20:20; ritorno: prima corsa 06:30, ultima 20:30) ;

collegamenti assicurati (andata: prima corsa 05:20, ultima 20:20; ritorno: prima corsa 06:30, ultima 20:30) Fisciano (Terminal Bus), via Cesinali, con prima corsa di andata alle 07:00 e ultima alle 18:30; ritorno prima corsa alle 09:15 e ultima alle 19:20;

con prima corsa di andata alle 07:00 e ultima alle 18:30; ritorno prima corsa alle 09:15 e ultima alle 19:20; Benevento (Terminal Bus), via autostrada, con prima corsa di andata alle 06:50 e ultima alle 10:00; ritorno prima corsa alle 13:15 e ultima alle 19:20.

Ridotto anche il servizio sulla direttrice Benevento (Terminal Bus)-Napoli (Porta Nolana). All’andata la prima corsa sarà alle 05:40, mentre l’ultima è alle 19:20; ritorno prima corsa alle 07:35 e termine servizio alle 21:15.

Invariati i servizi sulle direttrici Avellino (piazzale degli Irpini)-Caserta, Avellino-Pomigliano d’Arco (zona industriale). Così come non hanno subito modifiche le corse sulle linee Pietraroja-Telese-Napoli, Sant’Agata de’ Goti-Caserta (via Durazzano), Toccanisi-Benevento.

La riprogrammazione con i relativi orari, che nelle prossime ore saranno suscettibili di nuovi aggiornamenti, sono al momento consultabili sul sito internet di Air Mobilità, alla sezione “Servizi – Orari – Programma Straordinario” .

«Così come chiesto dal Presidente De Luca, per far fronte all’emergenza sanitaria abbiamo riprogrammato i servizi di trasporto, ma è un continuo work in progress – dichiara l’Amministratore Unico dell’Air, ing. Alberto De Sio –. Stiamo monitorando tutte le linee per operare altre rimodulazioni e siamo disponibili a considerare eventuali richieste che provengono dall’utenza, soprattutto per motivi lavorativi. In questo particolare momento mi preme, però, rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’azienda, in particolar modo agli operatori d’esercizio, per l’impegno quotidiano e il prezioso contributo che stanno dando in questi giorni».