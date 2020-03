Misure anti-contagio e Tricolle blindato, l’Air implementa le corse per Grottaminarda

In coerenza con quanto previsto dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Campania per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Air Mobilità resta impegnata nella rimodulazione dei servizi del Trasporto Pubblico Locale.

Tenuto anche conto delle richieste pervenute dall’utenza, a partire da lunedì prossimo saranno implementate le corse da e per Grottaminarda che, dopo l’ordinanza del governatore De Luca che impone il divieto di entrata ed uscita dal comune di Ariano Irpino, avevano subito una contrazione in virtù della riorganizzazione dei servizi facenti capo al bacino di Flumeri.

Rimodulazione in vigore a far data dal 23 marzo 2020.

I servizi da e per Grottaminarda saranno riprogrammati come segue:

Partenze da Grottaminarda per:

Avellino via autostrada: 06.25 – 07.00 – 07.30 – 09.10 – 15.00 – 17.35;

Avellino via Passo serra: 07:00 – 07:30 – 14:05 – 16:30 – 19:10;

Avellino via Fontanarosa: 07:20;

Benevento via autostrada: 07:30;

Gesualdo: 13:45 – 17:10 in coincidenza da Avellino e Benevento;

Vallata Bisaccia via Baronia: 15:05;

Napoli: i collegamenti saranno assicurati con interscambio ad Avellino fatta eccezione per la corsa in partenza da Grottaminarda Terminal bus alle ore 15:00* (*coincidenza a Castel del Lago).

Partenze per Grottaminarda da:

Avellino via autostrada: 06:40 – 07:50 – 13:15* – 14:15* – 16:20* – 19:10* (*coincidenza da Napoli);

Avellino via Passo serra: 06:10 – 12:15 – 18:40;

Avellino via Fontanarosa: 14:35;

Benevento via autostrada: 14:25 – 16:30* (*coincidenza a Castel del Lago).

Gesualdo: 05:45 – 06:50;

Vallata via Baronia: 06:30;

San Sossio Baronia: 05:55;

Bisaccia – Lacedonia – Vallata via autostrada: 05:45;

Napoli: i collegamenti saranno assicurati con interscambio ad Avellino fatta eccezione per le corse in partenza da Napoli Metropark alle ore 17:25 e 19:30.