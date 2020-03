Coronavirus, video di De Luca “conquista” Naomi Campbell

Il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha tra i suoi fan anche una top model di fama internazionale: Naomi Campbell. La super modella, attrice e cantante londinese ha, infatti, ripreso un video pubblicato sulla pagina Facebook del presidente della Regione Campania e l’ha condiviso sul suo profilo Istagram. Laconico il commento: “Listen America Listen!” (ascolta America ascolta, ndr). Evidentemente “la pantera nera” avrà trovato geniale la battuta dello “sceriffo” nostrano che, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che avrebbe “mandato i carabinieri con il lanciafiamme” da chi avesse avuto intenzione di festeggiare la laurea in questi tempi di emergenza da Coronavirus. Un messaggio “duro”, oltre che ironico, che ha travalicato i confini regionali non solo perché ripreso dai network nazionali, ma anche perché ha raggiunto Oltreoceano occupando persino le pagine del prestigioso New York Times. Nel video, ripreso dal profilo della giornalista e scrittice palestinese Rula Jebreal, ci sono anche altri amministratori locali italiani, tra i quali il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio De Caro, quelli di Reggio Calabria e Messina, Giuseppe Falcomatà e Cateno De Luca e di Lucera, Antonio Tutolo. Tutti primi cittadini che hanno speso parole dirette e sbrigative nei confronti dei propri concittadini per evitare che uscissero di casa in questo periodo funestato dai contagi e dai numerosi decessi da Covid-19, stigmatizzando il comportamento degli irresponsabili che violano, senza motivo, la quarantena disposta dal governo nazionale e dalle amministrazioni regionali.