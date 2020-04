Il cantautore Inigo presenta in un live streaming gli ultimi singoli: “Mai X sempre” e “Lucio”

Avere un pianoforte o una chitarra, forse salva dalla malinconia, in questo momento di grande solitudine che stiamo vivendo tutti, per via delle disposizioni del Decreto sul coronavirus.A fermarsi, in questa mega emergenza sanitaria, non sono solo le industrie e i negozi, ma anche quella enorme “macchina” che fa capo alla cultura del nostro Paese, il teatro, il cinema, la musica. Ad ospitarci virtualmente in casa è il cantautore Inigo,che dalla sua Puglia ci ha raccontato uno spaccato delle sue giornate trascorse in musica e tra i libri, in compagnia della sua pigrissima cagnolina Yoko che per prima ha avuto il privilegio di ascoltare gli ultimi singoli “Mai X sempre ” e “Lucio”disponibili su Spotify, e che l’artista ci ha suonato in una videointervista,ormai consuetudine di questo nuovo approccio di fare televisione al tempo della Social distance.