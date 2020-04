Covid-19, De Luca: “Intensificare controlli durante le festività pasquali”

Il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca ha inviato una nota “agli enti e alle autorità

competenti” con la quale “raccomanda il rispetto delle ordinanze fin qui emanate” in particolare per quanto riguarda il divieto di “qualsiasi spostamento non motivato dall’autocertificazione”. De Luca invita inoltre “le forze dell’ordine a rafforzare i controlli per il rispetto delle ordinanze, con particolare riferimento alle disposizioni previste per chi rientra da fuori regione”. Nella nota, De Luca ravvisa “che, nell’approssimarsi delle festività pasquali, occorre intensificare e rafforzare l’attività di controllo sul territorio, in particolar modo nei punti di accesso al territorio

campano mediante qualsiasi mezzo di trasporto, e pertanto nei caselli autostradali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti ed aeroporti, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni dei Dpcm e delle ordinanze e di applicare, in caso di trasgressione, le sanzioni statali e le misure sanitarie all’uopo previste dalle ordinanze medesime, tra cui obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni”. L’atto è stato notificato ai Comuni, alle Prefetture, alle Asl, a Rfi, a Trenitalia, a Ntv, ai concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla Gesac (società che gestisce l’Aeroporto internazionale di Napoli Capodichino), all’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale (che gestisce i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Salerno) ed è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione CAMPANIA e sul Bollettino ufficiale della Regione CAMPANIA