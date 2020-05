Ondata di caldo africano al Sud: a Benevento si andrà oltre i 30°

Si conferma una settimana dinamica per le regioni settentrionali, attualmente alle prese con una

perturbazione responsabile di rovesci e temporali sparsi e un calo delle temperature”. Lo spiega il metereologo di 3bMETEO.com Edoardo Ferrara. “Ad ogni modo fino al weekend il tempo si

manterra’ variabile con ulteriori spunti temporaleschi, anche di una certa intensita’, comunque piu’ frequenti a ridosso di Alpi, Prealpi e in generale sul Nordovest. Non mancheranno anche parantesi asciutte e soleggiate, soprattutto sul Nordest. Qualche occasionale acquazzone potra’ interessare anche il Centro, dove tuttavia prevarra’ il tempo stabile anche se a tratti nuvoloso”. “Tutta un’altra storia invece al Sud, dove e’ confermato l’arrivo di una ondata di caldo africano piuttosto intensa da mercoledi’

fino ad almeno sabato” – avverte Ferrara – “il picco sara’ soprattutto tra giovedi’ e venerdi’ quando non si escludono record di caldo per maggio su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Coinvolto anche il Centro, sebbene in misura piu’ marginale, con massime pari o superiori ai 30°C sulle zone interne, specie tra Lazio e Abruzzo. Va comunque segnalato che il clima sara’ decisamente piu’ mitigato lungo le coste, specie adriatiche e ioniche, grazie ai venti che proverranno da un mare ancora

piuttosto freddo, eredita’ termica dell’Inverno. Faranno eccezione le coste tirreniche di Sicilia e Calabria, dove i venti di caduta di Scirocco potranno far impennare, temporaneamente e a livello locale, le temperature anche oltre i 34-35°C (specie su palermitano, messinese tirrenico, lametino e vibonese)

Come detto su alcune zone del Sud Italia si potrebbero registrare picchi record per maggio tra giovedi’ e venerdi’. Sono previste punte di oltre 34-35°C sulle zone interne ma con picchi prossimi o superiori ai 38°C non esclusi su palermitano, cosentino e foggiano. Punte di oltre 30°-32°C non sono escluse anche tra Umbria e zone interne di Lazio e Abruzzo. Tra le citta’ piu’ calde, che potranno superare anche abbondantemente i 30°C, segnaliamo Palermo, Caltanissetta, Ragusa, Cosenza, Vibo Valentia,

Potenza, Matera, BENEVENTO, Caserta e Foggia. Anche Roma potrebbe raggiungere se non lievemente superare i 30°C.” – concludono da 3bmeteo.com