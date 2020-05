Fase 2, De Luca: “Da noi linee guida diverse per ristoranti, apertura posticipata a giovedi”

La Regione CAMPANIA prenderà misure diverse per quanto riguarda la ristorazione e le attività balneari, per dare ai ristoratori il tempo per prepararsi ritengo che sia necessario aprire tutto il giovedì e non lunedì”. Lo ha detto il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca, nel corso della

diretta Facebook del venerdì. “Solo oggi pare che verranno date dal Governo le linee guida per le attività economiche di vario tipo – ha spiegato De Luca – fino a oggi abbiamo avuto solo le linee guida

dell’Inail che sono incompatibili con alcune attività economiche. Quindi la Regione prenderà misure diverse in modo particolare per quanto riguarda la ristorazione e le attività balneari. De Luca ha spiegato di ritenere “che sia necessario aprire tutto giovedì e non lunedì, perché lunedì non ci sarà neanche il tempo per fare la sanificazione dei locali, per prepararsi per misure più aperte che la Regione vuole adottare. Se dovessimo aprire lunedì con le attuali linee guida, il 70% dei ristoranti non

aprirebbe. La Regione vuole aprire il 90% ristoranti, aprire tutto, ma per arrivare a questo risultato dobbiamo approvare misure diverse come Regione che siano meno restrittive. Vogliamo puntare ad avere una distanza di un metro tra i clienti, ma per averlo stiamo elaborando un protocollo di sicurezza che prevede la collocazione di pannelli protettivi tra un tavolo e l’altro, di plexiglass, di vetro o di plastica lavabile, l’importante è che non sia materiale poroso”