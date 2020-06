Avellino| Scuola, Maraia incontra Franzese: subito la nomina di un nuovo provveditore provinciale

“Oggi, presso l’Ufficio scolastico provinciale di Avellino, ho incontrato il Direttore Generale dott.ssa Luisa Franzese.

Da professore e deputato ho potuto apprezzare l’impegno per superare le criticità determinate dal Covid e la collaborazione con la Ministra Azzolina per rendere possibile lo svolgimento degli Esami di Stato. Un confronto sereno e molto proficuo, durante il quale abbiamo potuto affrontare numerose questioni legate al mondo della scuola: la necessità di nominare un Dirigente per la guida dell’Usp di Avellino, il dimensionamento delle scuole nelle zone interne, le azioni propedeutiche per l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. L’istruzione è il fondamento della Repubblica. È necessario affrontare le emergenze con l’ascolto di tutte le parti in causa e arrivare a soluzioni che garantiscano la fondamentale funzione sociale della scuola”. Lo afferma il deputato del M5S Giovanni Maraia.