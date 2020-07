All’Ospedale San Pio donati 4 ventilatori polmonari

Quattro nuovi ventilatori polmonari sono stati donati all’Ospedale San Pio di Benevento da una cordata di benefattori. Le apparecchiature, indispensabili in una eventuale emergenza Covid verranno installate in terapia subintensiva. Questa mattina gli apparecchi sono stati presentati nel corso di una Conferenza Stampa,durante la quale sono state spiegate le valenze terapeutiche per i pazienti. Un gesto di solidarietà che ha unito persone del mondo dell’imprenditoria e delle finanze e lo stesso sindaco Mastella, per un importo di 120 mila euro totali. All’incontro, presenti il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio,Ferrante, il sindaco di Benevento Mastella, il Presidente della Misericordia di Benevento, Iacoviello, Michele Manzo, in rappresentanza della Banca Popolare Pugliese, il Presidente della Fondazione BNL, Mazzotto e il responsabile della sicurezza e prevenzione dell’Ospedale, Gian Paolo Catalano. Mastella ha precisato di aver fatto la sua parte di donazione come semplice cittadino:” Per me è stato prioritario occuparmi dei cittadini, la mia gente va sempre tutelata,i pazienti non possono essere lasciati nei corridoi perchè mancano i mezzi!Questo vale per tutti i pazienti di qualsiasi età.” Mastella ha parlato anche degli altri ventilatori,ben 200 divisi tra i due ospedali cittadini, donati da Della Valle e Montezemolo. Il Direttore Ferrante ha espresso parole di gratitudine nei confronti del sindaco, “Ora che siamo fuori dall’emergenza Covid posso dirlo apertamente: il sindaco Mastella ha svolto un lavoro enorme, è stato un sindaco pro-attivo, vicino all’azienda ospedaliera.” Ferrante ha poi commentato l’ottimo lavoro fatto insieme alle altre istituzioni. “Il Prefetto mi ha confidato che per la gestione dell’emergenza covid, abbiamo avuto anche il plauso dal Presidente della Repubblica Mattarella“.