Consiglio regionale Campania approva legge contro omotransfobia

In Consiglio regionale della Campania via libera alla legge contro l’OMOTRANSFOBIA. La norma

relativa al contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere è stata approvata dall’aula con 34 voti favorevoli su 35. La nuova legge, composta da 13 articoli, prevede la costituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza e sulle discriminazioni

determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. L’osservatorio raccoglierà i dati e monitorerà i fenomeni legati alla violenza e alle discriminazioni e collaborerà con enti e

associazioni per prevenire e contrastare quanto previsto della legge.