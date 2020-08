Benevento| Effetto Covid, ad agosto negozi aperti in città

Il 21% dei negozi non chiuderà mai ad agosto, il 52% sarà a lavoro anche a Ferragosto. E’ quanto emerge dallo studio di confersercenti Campania. “La crisi è assoluto e molti imprenditori non possono permettersi le ferie” ha dichiarato il presidente della confederazione degli esercenti campania, Vincenzo Schiavo. Percentuali che ritroviamo anche a Benevento: nel capoluogo sannita sono davvero poche le attività che esibiscono il cartello “chiuse per ferie”. La maggior parte degli esercizi commerciali non abbasseranno la saracinesca nemmeno per un giorno. Non si rinuncerà, però, alle vacanze: chi può si alternerà con un familiare.

L’occasione è utile anche per fare un bilancio a distanza di mesi dalla riapertura e con i saldi ancora in corso