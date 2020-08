Benevento| Gesesa, Gino Abbate lascia la carica di Presidente

Pubblichiamo la lettera di dimissioni del Presidente di Gesesa Benevnto Gino Abbate:

“Con enorme dispiacere ma sicuro di aver assicurato sempre il massimo impegno, lascio la carica di Presidente della Gesesa alla quale mi aveva designato il socio pubblico, nella persona del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Come noto, sarò candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania ed in alcun modo, a tutela innanzitutto dell’interesse pubblico che rappresento nel CdA, voglio che si possa turbare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite all’azienda.

In questi ultimi anni Gesesa ha garantito altissimi standard di efficienza pur modificando non poco il suo modo di relazionarsi al territorio. Sono stati garantiti non solo servizi idrici di altissima qualità, invidiati già a pochissimi chilometri di distanza, ma l’azienda ha approfondito il suo rapporto con il territorio mettendo in campo importanti iniziative di supporto alle istituzioni locali e alla cittadinanza. Dalla tutela e valorizzazione dei beni artistici e archeologici, fino alla fornitura di materiale tecnologico alle scuole, passando per tantissime iniziative benefiche, Gesesa ha voluto mettere in pari il bilancio sociale con il Sannio. Forse proprio il passaggio ad una diversa rappresentazione della sua mission, ha fatto sì che sulle tantissime attività, talvolta, si concentrassero sterili polemiche.

Sono stati anni non semplici ma assolutamente ricchi di soddisfazioni, innanzitutto per i servizi resi alla cittadinanza dei Comuni sanniti. Va dato merito alla parte privata, preposta all’operatività tecnica dell’azienda, dei risultati raggiunti, frutto di sapiente gestione e lungimiranti investimenti. Una conduzione a cui si è sempre accompagnata la risposta puntuale dei lavoratori, cuore pulsante dell’azienda, che hanno assicurato professionalità, tempestività e abnegazione. Una squadra ed un’azienda che rappresentano un modello operativo e gestionale, una ricchezza per la nostra comunità, un valore da preservare e con cui, anche se da prospettive diverse, spero di poter ancora in futuro avere l’onore di collaborare.”