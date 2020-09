Continua a salire il numero dei positivi nel Sannio. Altri tre a Benevento, così come si evince dal post sulla pagina Facebook del sindaco Mastella

AGGIORNAMENTO: I casi non sarebbero tre, cosi come scritto ad inizio post del sindaco, ma uno. Si tratta di un giovane rientrato dalle vacanze in Sardegna che convive con una donna beneventana e suo figlio. Su quest’ultimi due sono in corso accertamenti.