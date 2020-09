San Bartolomeo in Galdo| Gesesa: questa sera interruzione idrica notturna

Comunichiamo, che a causa della scarsa disponibilità di risorsa idrica addotta al sistema interregionale da parte di Molise Acque, stante, inoltre, l’evidente riduzione delle portate prodotte dalle sorgenti locali a causa del deficit fisiologico questa sera, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico dalle ore 21.00 di questa sera, fino alle ore 6.00 di domani, su tutto il comune di San Bartolomeo in Galdo.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.

Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web gesesa.it.