Benevento| Confsal: provvedimento disciplinare a dipendenti pubblici per mobbing è causa di danno erariale per la pubblica amministrazione

SENTENZE N. 214 DEL 15.12.2015, SEZIONE VENETO, CORTE DEI CONTI E N: 267 DEL 22.11.2018, SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA).!

LA CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta, che anche i “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI” nei confronti di un pubblico dipendente per “MOBBING” è foriera di “DANNO ERARIALE E ALLE CASSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” .!

Con Sentenze n. 214 del 15.12.2015, Sezione Veneto, Corte dei Conti e n. 267 del 22.11.2018, Sezione Giurisdizionale Regione Emilia Romagna, i Giudici Contabili, hanno condannato dei Dirigenti per danno Erariale a causa di “MOBBING” nei confronti di dipendenti e dello stesso Ente .!

Adesso, sarà molto dura per Dirigenti e Funzionari responsabili di un Ente pubblico, ad emettere con facilità pseudi ” provvedimenti disciplinari ” avverso dipendenti e rappresentanti sindacali, in quanto, potrebbero rispondere direttamente con esborsi personali dalle loro tasche per danni causati sia ALL’ERARIO CHE ALL’ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA.

QUESTE IMPORTANTI SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI in epigrafe citate, hanno definitivamente, riconosciuto le dirette responsabilità amministrative e contabili a carico della Dirigenza Pubblica, ove spesso capita, che i dipendenti, rimangono vittime di anomali provvedimenti disciplinari “ingiusti e palesemente illegittimi” a causa di condotte di “MOBBING E BULLING” negli ambienti lavoro.!

Spesso tali episodi di “MOBBING” si riscontrano negli ambienti di lavoro pubblico, ove il dipendente, rimane sempre vittima di soprusi e ritorsioni

da parte dei diretti superiori, creando uno svantaggio anche professionale a danno degli stessi lavoratori, sottoposti a subire passivamente, a ingiusti provvedimenti causa anche di malattie professionali e della propria salute .

La CONFSAL Funzioni Locali, anche su questo campo, ha intenzione per creare uno studio legale per assistere TUTTI i dipendenti pubblici che avranno bisogno di una assistenza sindacale, per potere affrontare l’emergenza “MOBBING E STRESS DA LAVORO”, che ancora oggi sempre in crescita, diventando un problema serio e da non sottovalutare per gli stessi lavoratori .!

LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI COME SEMPRE SARA’ A FIANCO DI TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI PER GARANTIRE ASSISTENZA SINDACALE SUI DIRITTI VIOLATI E SUL “MOBBING E STRESS CORRELATO DA LAVORO”, COME SANCITO DAI CCNL, LEGGI E DIRETTIVE EUROPEE.!

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia”