Ciclo integrato dei rifiuti e sede biodigestore, 22 candidati irpini aderiscono all’appello del comitato

Appello lanciato dal Coordinamento “Nessuno tocchi l’Irpinia” sul completamento del ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Avellino ma con una più oculata scelta della sede del biodigestore che non sia Chianche, comune situato nell’Areale del Greco di Tufo. Il sostegno all’invito dell’organismo che riunisce varie associazioni ambientaliste della Valle del Sabato, e non solo, da parte delle candidate e dei canditi nelle liste provinciali di Avellino, alle regionali 2020 della Campania, si è concretizzato anche per via telematica proprio in queste ore. Ecco chi ha aderito…

“Attraverso questo documento – afferma il portavoce Ranieri Popoli – è stato chiesto che il tema strategico del completamento del ciclo integrato dei rifiuti fosse affrontato insieme ai Sindaci in qualità di rappresentanti dei territori e della comunità locali, ivi compreso la delicata questione della localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, tra cui il biodigestore previsto in modo alquanto irrituale nel comune di Chianche. A chi ha sottoscritto l’Appello rivolgiamo un sentito grazie per aver condiviso con convinzione e pubblicamente questa battaglia di civiltà auspicando per chiunque possa ricoprire in futuro un ruolo istituzionale regionale la continuazione di tale impegno negli interessi superiori dell’Irpinia intera. Senza alcun altro intendimento e rivolgendo un invito a non realizzare inopportune polemiche politiche, per corrispondere a un doveroso principio di informazione e trasparenza, di seguito pubblichiamo l’elenco dei firmatari”.

Liste a sostegno di De Luca:

DE LUCA PRESIDENTE: Irene Masciola

LIBERADEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARE: Antonio Bossone

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO: Edmondo Marra

NOI CAMPANI: Mafalda Galluccio

FARE DEMOCRATICO – POPOLARI : Pino Rosato

Liste a Sostegno di Saltalamacchia:

TERRA : Luca Saltalamacchia, Rita Labruna, Annamaria De Stefano, Alfredo Galdieri, Tony Della Pia

Liste a sostegno di Caldoro:

FRATELLI D’ITALIA: Giovanni D’Ercole

FORZA ITALIA : Anna Maria Vecchione, Antonio Aufiero

Liste a sostegno della Ciarambino:

MOVIMENTO 5 STELLE: Valeria Ciarrambino, Maura Sarno, Carmen Bochicchio, Vincenzo Ciampi, Generoso Testa

Liste a sostegno di Granato

POTERE AL POPOLO: Giuliano Granato, Luigia “Gina” Atripaldi, Francesco Schettino, Marzia Pirone.