Benevento| Covid, Mastella su Facebook: la mia stella polare e’ la vita dei miei concittadini

“Solo per conoscenza a chi ha sempre da ridire : “da domani al 3 dicembre in Veneto non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città’”. Niente vasca e niente struscio . Questa la misura fatta da Zaia e dai governatori della Emilia e del Friuli . La ‘ nessuno eccepisce perché si ci rende conto della drammatica situazione , qua diversi a recriminare per ragioni ignobilmente politiche . Ripeto la mia stella polare e ‘ la vita dei miei concittadini , ma non trascuro la solidarietà economica ai ceti più fragili ed alle categorie che il covid ha messo in difficolta’ così. ” Cosi il sindaco Mastella su Facebook.