Italia in Comune: “Speranza e De Luca ascoltino l’appello del sindaco di Torrioni”

“E’ inaccettabile pensare che in piena pandemia mondiale si lasci un intero territorio, abitato per lo più da persone anziane, abbandonato al proprio destino, senza l’assistenza sanitaria nazionale che dovrebbe essere garantita dalla presenza di un medico di base. Per questo motivo invitiamo il ministro Speranza e il presidente della regione Campania, De Luca, ad ascoltare l’appello del sindaco di Torrioni, Annamaria Oliviero, e a risolvere immediatamente questa sciagurata situazione”. Così in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune.

“In questa emergenza sanitaria che dura ormai da nove mesi i sindaci, specie quelli dei piccoli centri, hanno dato prova di grande coraggio e senso delle istituzioni, nonostante queste ultime spesso abbiano abbandonato le amministrazioni locali a se stesse, con scarse indicazioni, comunicazioni poco trasparenze e zero risorse. Questa vicenda del piccolo comune di Torrioni, alla cui sindaca va la solidarietà di Italia in Comune, è la fotografia di un Paese in cui la frattura fra i palazzi della politica e le comunità da gestire nei territori locali si fa sempre più netta. Mentre si pensa a fare audience e selfie con una comunicazione sfrenata che mira solo al consenso, nei territori i sindaci di ogni colore politico ogni giorno ricevono migliaia di richieste di aiuto alle quali purtroppo non possono rispondere per via dei tagli effettuati dai governi in questi anni”, conclude Pascucci.