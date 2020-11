Mastella su classifica Rt: Benevento in fondo alla classifica, assurdo il sistema di calcolo

“Vedo oggi che bn sarebbe , secondo L’ indice rt , al 2,08 e Napoli all’ 1,68. Una cosa che mi ha portato ad interrogare tutta la giornata esperti, . Protezione civile ,il giornalista bocci di repubblica autore del servizio su repubblica ed amici autorevoli del mondo della scienza medica .In realtà per numeri di contagi noi siamo al 98’posto , su 105 , in fondo alla classifica dei contagiati .Allora e ‘ proprio vero quello che dice la Fondazione Gimbe che l’ indice rt e‘ inappropriato e secondo la rivista ‘Nature’ che rt non ci dice ciò che dobbiamo sapere . Rt e ‘ stimato sui contagi di un paio di settimane prima e poi se bn aumenta , ecco il calcolo , passando da 30 a 60’casi viene calcolato come nella valutazione odierna ; se invece Napoli. Passa da 3000 casi a 3300 , viene calcolato con indice1 rt . Assurdo il Sistema di calcolo . Detto questo , pur stando in fondo alla classifica , stiamo il più possibile a casa . Comportiamoci con responsabilità e giusta preoccupazione . La stessa che ho avuto io nell’ ordinare di non fumare in pubblico , perché questo porta ad utilizzare poco la mascherina creando possibilità di trasmissione di contagio . Alcuni pigmei politici , che difficilmente ho visto sorridere e qualche altro che nella sua azione di governo locale faceva ridere , mi hanno rimproverato per questo mio

provvedimento . Voglio Per correttezza dire che sono tanti in giro per L’ Italia che lo Hhanno emesso e autorevoli giornalisti anche ieri ne hanno sottolineato la bontà.” Cosi il sindaco Mastella su Facebook.